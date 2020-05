कोलकाता में दो राजनीतिक गुटों में जबर्दस्त मारपीट, बिजली नहीं आने पर TMC विधायक की पिटाई, सिर पर दे मारी ईंट

अम्फान तूफान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी नुकसान हुआ है। इसके चलते कई इलाकों में पुलिस को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को कोलकाता के मेटियाब्रुज क्षेत्र में बिजली कनेक्शन को लेकर दो राजनीतिक गुटों में झड़प हो गई। इस झड़प में तृणमूल कांग्रेस के विधायक अब्दुल खालिक मोल्ला बुरी तरह पीट गए और बुरी तरह घायल हो गए।

विधायक अब्दुल खालिक मोल्ला को मेटियाब्रुज में नदियाल में स्थानीय लोगों ने पीटा। हिंसा में घायल होने के बाद तृणमूल नेता को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में ले जाना पड़ा। उसके सहयोगियों ने बताया कि झड़प के दौरान उनपर ईंट से हमला हुआ जो सीधा उनके चेहरे पर लगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अम्फान तूफान के बाद शहर के कई इलाकों में बिजली नहीं है। इसे लेकर शुरू हुआ छोटा सा विवाद बड़ा हो गया और झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते मामले इतना बड़ा हो गया कि पुलिस को हालात संभालने लिए आना पड़ा।

#WATCH Clashes erupted between people from two slums in Metiabruz area after power was restored to one of the slum areas, following cyclone Amphan. Police dispersed the crowd as bricks were hurled from both sides. #Kolkata (26.05) pic.twitter.com/9CCBvtjFWh

— ANI (@ANI) May 27, 2020