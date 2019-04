ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश में चक्रवात का अलर्ट, एनडीआरएफ की 74 टीमें तैनात

चक्रवात फोनी प्रचंड तूफान में बदल गया है और शुक्रवार दोपहर तक यह गोपालपुर और चांदबाली के बीच ओडिशा तट को पार करेगा। मौसम विभाग ने इस संबंध में जानकारी दी है। मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश के कुछ हिस्से के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है और तटीय इलाके को खाली करने का सुझाव दिया है।

मौसम विभाग के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने कहा कि चक्रवात फोनी दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर है। यह पुरी (ओडिशा) के 760 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम और विशाखापत्तनम (आंध्रप्रदेश) के 560 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व तथा त्रिणकोमली के 660 किलोमीटर उत्तर-उत्तरपूर्व (श्रीलंका) में है। मौसम विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि इसने प्रचंड तूफान का रूप अख्तियार कर लिया है।

Indian Coast Guard & Navy have deployed ships&helicopters for relief&rescue ops. Army&Air Force units in Andhra, Odisha & WB have been put on standby. NDRF is deploying 41 teams for prepositioning. States have issued advisories to ensure that fishermen do not venture into the sea https://t.co/YXtu5mg38d

