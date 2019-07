जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सीआरपीएफ के कांस्टेबलों ने नदी में डूब रही 14 साल की लड़की को बचा लिया। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ने समय रहते नदी में छलांग लगा दी, जिसकी वजह से लड़की की जान बच गयी।अधिकारियों ने बताया कि पैर फिसल जाने के कारण नगीना तंगमार्ग स्थित नदी में गिर गयी थी, जिसकी तेज धारा उसे बहाकर ले जा रही थी। उन्होंने बताया कि पास में मौजूद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के छह जवानों ने वहां पहुंचकर लड़की की जान बचायी।

लड़की को बचाने के लिये दो जवान पानी के तेज बहाव में कूद गये जबकि दो अन्य जवान नीचे नदी की ओर भागे ताकि पहले दो जवानों के उसे नहीं ढूंढ पाने की स्थिति में वे उसे बचा सकें।अधिकारियों ने बताया कि एम जी नायडू और एन. उपेंद्र की पहली टीम ने लड़की को बचा लिया।अधिकारियों के अनुसार दोनों कांस्टेबल सीआरपीएफ की 176वीं बटालियन से हैं।

Nageena, a 14-year-old girl (pic 1) was saved from drowning in Baramulla, Jammu & Kashmir by CRPF Constables MG Naidu, and Nalla Upendra, earlier today. pic.twitter.com/lqBV20GBIU

