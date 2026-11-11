इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 2007 में CRPF कैंप पर हुए आतंकी हमले के मामले में बरी किए जाने के बाद जेल से रिहा हुए मोहम्मद शरीफ की एक साल बाद मंगलवार को रामपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में आठ लोगों की जान गई थी।

52 साल के मोहम्मद शरीफ अपने 21 साल के बेटे के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठे थे। तभी खजुरिया इलाके में हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाईं। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने अपने चेहरे ढके हुए थे।

शरीफ के बेटे अबू वैस खान ने पुलिस को बताया कि वे घर लौट रहे थे, तभी पनवारिया गांव के क्रॉसिंग के पास एक दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक उनके पास आए और उनके पिता पर फायरिंग करके भाग गए।

इलाके के लोगों ने पुलिस को बताया कि गोली लगने के बाद शरीफ को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शरीफ को मृत घोषित कर दिया। इस हमले में शरीफ को बेटा बाल-बाल बच गया।

पुलिस ने बताया कि शरीफ के शरीर पर दो गोली के घाव दिख रहे थे। पोस्टमॉर्टम जांच के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। रामपुर के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनुराग सिंह ने कहा कि शरीफ के बेटे ने हमें बताया कि हमलावरों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और जब वह मोटरसाइकिल चला रहे थे, तभी हमलावरों ने गोलियां चलाईं।

पिछले साल जेल से रिहा होने के बाद शरीफ अपने परिवार के साथ बदनपुरी गांव में रह रहा था। उनके छोटे भाई शाहीन ने कहा कि पुलिस के बुलाने पर शरीफ अपने बेटे अबू वैस खान के साथ मोटरसाइकिल पर खजुरिया पुलिस स्टेशन गए थे। दोनों पुलिसवालों से मिलकर घर लौट रहे थे और मुश्किल से 200 मीटर ही चले थे कि मोटरसाइकिल सवार हमलावर पीछे से आए और शरीफ पर गोलियां चला दीं। पुलिस ने पहले भी शरीफ को पुलिस स्टेशन बुलाया था।

शरीफ को 31 दिसंबर, 2007 की रात को रामपुर में CRPF कैंप पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस हमले में CRPF के सात जवान और एक रिक्शा चालक की मौत हो गई थी। पांच अन्य घायल हो गए थे।

पुलिस ने शरीफ के साथ मुरादाबाद से जंग बहादुर, प्रतापगढ़ से कौसर, बरेली से खान और बिहार से सबदुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दो पाकिस्तानी नागरिकों शहजाद और फारूक को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के पास से AK-47 राइफल, मैगज़ीन, ग्रेनेड और दूसरी चीज़ें बरामद हुई।

नवंबर 2019 में रामपुर की एक लोकल कोर्ट ने शरीफ, सबाउद्दीन और दो पाकिस्तानी नागरिकों, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारूक को मौत की सज़ा सुनाई थी। जंग बहादुर को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि गुलाब खान और मोहम्मद कौसर को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया था।

अक्टूबर 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चारों लोगों को मौत की सजा और पांचवें को उम्रकैद का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने जांच में कमियों का हवाला दिया, जिससे मामले की जड़ पर असर पड़ा। कोर्ट ने मुख्य रूप से चश्मदीदों के बयानों और सबूतों को सुरक्षित रखने से जुड़ी कमियों का हवाला दिया।

हालांकि, कोर्ट ने आर्म्स एक्ट, 1959 के सेक्शन 25 (1-A) के तहत पांचों को 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई, जो मुख्य रूप से कब्जे से जुड़ा था और हर एक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अपील करने वालों द्वारा काटी गई जेल की अवधि को उन्हें दी गई सजा में एडजस्ट किया जाएगा।

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