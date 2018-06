कश्मीर में देश के बहादुर जवानों पर पत्थर फेंकने की तस्वीरें कई बार सामने आती हैं। सेना के जवानों पर पत्थरबाजी का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल में नजर आ रहै है कि कैसे हमारे सेना के जवानों पर ताबड़तोड़ कश्मीर में पत्थर बरसाए जा रहे हैं और वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी तरह से बचने की कोशिश में लगे हैं। यह वीडियो 14 जून का है। बतलाया जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवान बस से जम्मू-कश्मीर के बनिहाल इलाके से गुजर रहे थे तब ही उनपर यह पत्थरबाजी हुई। कहा जा रहा है कि उनके बस से एक मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई थी। इसी बात से इलाके के लोग नाराज हो गए और सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर बरसाने लगे।

वीडियो में नजर आ रहा है कि सेना के जवान अपने बस से जा रहे हैं, लेकिन तब ही रास्ते में पत्थरबाजों की भीड़ उनपर हमला बोल देती है। पत्थरबाज सेना के बस पर लगातार पत्थर बरसा रहे हैं और सेना के जवान बसों में लेट कर किसी तरह खुद को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। बस चला रहा ड्राइवर किसी तरह पत्थरबाजों की भीड़ से निकलने की कोशिश में लगा हुआ है लेकिन काफी देर तक पत्थरबाज जवानों से भरे बस पर पत्थर बरसा रहे हैं।

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाज हमेशा से ही सेना के लिए परेशानियों का सबब रहे हैं। सेना इन पत्थरबाजों पर लगाम लगाने के लिए अक्सर कड़े कदम भी उठाती रहती है। इसी साल मई के महीने में पत्थरबाजों ने स्कूली बच्चों से भरी बस पर भी पत्थरबाजी की थी। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में पत्थरबाजों ने उस वक्त बच्चों को निशाना बनाया था। इस घटना की सभी लोगों ने निंदा की थी। पत्थरबाजी में कुछ बच्चे जख्मी भी हो गए थे।

आपको बता दें कि मई में ही जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी में चेन्नई के एक पर्यटक थिरुमनी गुलमर्ग की जान भी चली गई थी। थिरुमनी श्रीनगर के बाहरी हिस्सों में पत्थरबाजी के शिकार हो गए थे। इसके अलावा एक जज भारती बीएस ने भी बतलाया था कि जब वो अपने परिवार के साथ जम्मू-कश्मीर में छुट्टियां मनाने गए थे तो उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजों ने पत्थर बरसाए थे। इस घटना में बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई थी।

