केरल के करीब 70 फीसद मौजूदा विधायकों ने उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होने की जानकारी दी है और आधे से अधिक विधायक करोड़पति हैं। ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। एडीआर और ‘केरल इलेक्शन वाच’ द्वारा किए गए इस विश्लेषण में 132 मौजूदा विधायकों के हलफनामों की समीक्षा की गई और पाया गया कि 92 विधायकों पर आपराधिक मामले लंबित हैं।

साथ ही इनमें से 33 विधायकों यानी 25 फीसद विधायकों ने गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है, इन मामलों में हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दो विधायकों ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या से जुड़े मामले लंबित होने की जानकारी दी है जबकि तीन पर धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के आरोप हैं। इसके अलावा तीन विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले होने की जानकारी दी है जिनमें बलात्कार का एक मामला भी शामिल है।

आंकड़े बताते हैं कि माकपा के 58 में से 43 विधायक (74 फीसद) आपराधिक मामलों का सामना कर रहे थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21 में से 19 विधायकों (90 फीसद) ने अपने खिलाफ ऐसे मामले लंबित होने की जानकारी दी है। अन्य दलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के 44 फीसद और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के 86 फीसद विधायकों ने ऐसे मामले घोषित किए हैं।

वित्तीय स्थिति के मोर्चे पर 72 विधायकों (55 फीसद) ने एक करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। सभी 132 विधायकों की कुल संपत्ति 363.78 करोड़ रुपए रही जबकि प्रति विधायक औसत संपत्ति 2.75 करोड़ रुपए है।

बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की

भाजपा ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची गुरुवार को जारी की, जिसमें अरनमूला सीट से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कुम्मनम राजशेखरन को मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने नट्टिका सीट से सीसी मुकुंदन को अपना उम्मीदवार बनाया है। तनूर सीट से दीपक पुझक्कल और कासरगोड से अश्विनी एमएल चुनाव लड़ेंगे। मंजेरी सीट से पद्मश्री एम और कोंगड सीट से रेनू सुरेश चुनाव लड़ेंगी। मंजरी सीट से पथमाश्री एक और कोंगड सीट से रेनू सुरेश चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने इससे पहले अपनी पहली सूची में 47 उम्मीदवारों को नाम जारी किए थे।

इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को यहां धर्मदोम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विजयन ने पूर्वाह्न करीब 11 बजे थलस्सेरी उप रजिस्ट्रार कार्यालय में अपने नामांकन पत्र जमा किए। इस मौके पर माकपा के अनुभवी नेता विजयन के साथ पार्टी के जिला सचिव केके रागेश, वरिष्ठ नेता ई पी जयराजन और अन्य नेता भी थे।

यह भी पढ़ें- केरल चुनाव: 2021 की हार भुलाकर 2026 में ‘किंगमेकर’ बनेगी BJP? दिग्गजों को दी अहम जिम्मेदारी

दक्षिण भारत में अपनी जमीन तैयार करने में जुटी बीजेपी केरल में पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारकर मजबूत कड़ी जोड़ने में लग गई है। पार्टी प्रदेश की 140 सीटों में से करीब सौ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने वाम दल और कांग्रेस समर्थक रहे एझावा (ओबीसी), नायर (सवर्ण) व ईसाई समुदाय को ध्यान में रखकर सीट बंटवारे का निर्णय लिया है। पूरी खबर पढ़ें…



