Crime News: सगे भाइयों ने की पिता की हत्या, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से थे नाराज, शव को भट्टी में फूंका

Pune: पुलिस ने बताया कि दोनों भाई अपने पिता के किसी अन्य महिला से संबंध से नाराज थे। इसलिए उन्होंने अपराध को अंजाम दिया।

Crime News: पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram