महिलाओं के खिलाफ अपराधः योगी के दावे को NCRB डेटा का हवाला दे पत्रकार ने बताया गलत, दिग्विजय बोले- बाबा भी झूठ बोलने लगे, कलियुग है!

Thanks @ishabajpai for exposing the Jumla Baji of CM UP.

Is Mahant Adityanath being misled by his staff or is he blatantly lying?

You never know

“संगत का बुरा असर होता है”।

झूठो के साथ रहते हुए बाबा भी झूठ बोलने लगा। कलियुग है!!@INCUttarPradesh @INCIndia @priyankagandhi https://t.co/yIqoKOD3Gj