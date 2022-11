Gujarat Elections: जामनगर नॉर्थ से रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को बीजेपी ने दिया टिकट, कांग्रेस नेता हरि सिंह सोलंकी की हैं रिश्तेदार

Gujarat Assembly Election: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 100 उम्मीदवारों की ये पहली सूची जारी की है।

Gujarat Assembly Election: रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को मिला जामनगर से टिकट (Photo- Instatram/Ravindra.jadeja)

