Joshimath Sinking: जोशीमठ में दरारों का बढ़ना जारी, 561 में 66 परिवारों ने छोड़ा घर, राहत-बचाव के लिए सीएम पुष्कर धामी ने बनाई कई टीम

Uttarakhand: जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि लगातार जमीन धंसने के कारण जोशीमठ में 561 घरों में दरारें आ गई हैं।

Joshimath में दरारों का बढ़ना जारी (Photo Source- ANI)

