केरल के एक स्थानीय 74 वर्षी सीपीआइ(एम) कार्यकर्ता वीके कृष्णन ने नाव से कूदकर आत्महत्या कर ली।घटना बुधवार की है।उनकी लाश कन्नमलि में शुक्रवार की सुबह समुद्र के किनारे मिली।एलमकुन्नपुझा ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वीके कृष्णन ने आत्महत्या जैसा कदम उठाने से पहले नाव पर साथ सफर करने वाले एक यात्री को अपना सुसाइड नोट भी दिया।जिसमें उन्हों स्थानीय नेतृत्व पर गुटबंदी के मुद्दे पर उत्पीड़न का आरोप लगाया।हालांकि पार्टी नेतृत्व ने आरोपों को खारिज कर दिया।पोस्टमार्टम करने के बाद शव को पुलिस ने परिवार के हवाले कर दिया। पोस्टमार्टम एर्नाकुलम के हास्पिटल में हुआ।

Body of V K Krishnan, former president of Elamkunnapuzha Gram Panchayat & CPI(M) leader, who allegedly jumped into backwaters from a passenger boat near Kannamali beach in Kochi on June 12, was recovered from the seashore yesterday #Kerala pic.twitter.com/DmSfgu2eWx

