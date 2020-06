Mumbai Lockdown Guidelines Update: मॉल, मार्केट कॉम्पलेक्स छोड़ मुंबई में अब खुलेंगी दुकान, जानें BMC की नई गाइडलाइंस

देश में कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। मुंबई में रोज़ सैकड़ों की संख्या में पॉज़िटिव मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार अब भी लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कर रही है। लॉकडाउन को लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) गाइडलाइन जारी की हैं। BMC ने लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों को कम करने और चरणबद्ध तरीके से खोलने के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

बीएमसी की गाइडलाइन के हिसाब से मॉल्‍स और मार्केट कॉम्‍प्‍लेक्‍स को छोड़कर अन्‍य दुकानें सामान्‍य समय के अनुसार खुलेंगी। सड़क के किनारे बनी दुकानों के लिए बीएमसी का आदेश है कि एक दिन सड़क के एक लाइन की दुकानें खुलेंगी तो दूसरे दिन दूसरी लाइन की सभी दुकानें खुलेंगी। सभी दुकानें दिन में 6 दिन खुलेंगी और रविवार को बंद रहेंगी।

निजी कार्यालयों में केवल 10 प्रतिशत स्‍टाफ ही काम करेगा या केवल दस लोग, अन्‍य लोग घर से ही काम करेंगे। कार्यालयों में सभी लोग सैनिटाइजेशन का पूरा ध्‍यान रखेंगे जिससे उनके घर तक किसी भी प्रकार का संक्रमण न पहुंच सके।

अखबार के छापने और बांटने की भी छूट दी गयी है। लेकिन गाइडलाइन में कहा गया है कि ध्‍यान रहे कि अखबार लेने और देने वाला दोनों ने मास्‍क पहने हो और इस दौरान सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य है जिससे संक्रमण से बचा जा सके।

As per the amendments, all markets, market areas, and shops are allowed to be functional for the full working hours from Monday to Saturday, except market complexes and malls. #Mumbai https://t.co/5FUeTqZdIh

— ANI (@ANI) June 9, 2020