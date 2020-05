Covid-19 Lockdown 3.0: कोरोना वायरस महामारी के बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने निर्णय लिया है कि केंद्र शासित प्रदेश के दफ्तरों में 18 मई से पब्लिक डीलिंग शुरू होगी। इसके अलावा प्रशासन के सभी दफ्तरों में क्लास-सी और क्लास-डी का 33 फीसदी स्टाफ काम करेगा। विभाग के प्रमुख जरुरत पड़ने पर किसी भी कर्मचारी को दफ्तर भी बुला सकते हैं। इस बीच ऑफिसों में सोशल डेस्टेंसिंग और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

कोविड-19 की रोकथान के लिए जो कर्मी पहले से काम कर रहे हैं उनकी ड्यूटी पहले की तरह ही होगी। सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए एक-एक प्रति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भेजी गई है। प्रशासन ने इससे पहले 11 मई यानी आज से संपर्क सेंटर सहित दूसरे पब्लिक डीलिंग ऑफिस खोलने की घोषणा प्रशासन ने की थी। हालांकि सोमवार को कोई भी संपर्क सेंटर व दूसरे ऑफिस नहीं खोले गए हैं।

Coronavirus in India Live Updates

दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान अधिक से अधिक प्रवासियों को घर पहुंचाने के प्रयास में रेलवे ने अब ‘श्रमिक विशेष’ गाड़ियों में 1200 की जगह 1700 यात्रियों को भेजने का निर्णय किया है और तीन स्थानों पर इन ट्रेनों का ठहराव होगा। रेलवे की ओर से जारी आदेश में रेलवे जोनों को संबंधित राज्यों में गंतव्य के अलावा तीन जगहों पर गाड़ियों के ठहराव के लिए कहा गया है। राज्य सरकारों के आग्रह पर यह निर्णय किया गया है।

#Chandigarh Administration has decided that public dealings in government offices to start from May 18. pic.twitter.com/cRgYQAnAHC

— ANI (@ANI) May 11, 2020