देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों को दिल्ली के लोगों के लिए रिज़र्व करने की बात कही है। केजरीवाल ने प्रैस कोन्फ्रेंस कर कहा “दिल्ली सरकार के 10,000 बेड हैं, केंद्र सरकार के भी 10,000 बेड हैं। कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिज़र्व होने चााहिए, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे।”

दिल्ली के मुख्यमंत्री की इस बात से ट्विटर यूजर्स गुस्सा हो गए और उन्हें ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा “खुद रहने वाले हरियाणा के, उत्तर प्रदेश ग़ाज़ियाबाद में रह कर नेतागिरी सीखी, खांसी के इलाज बेंगलुरु में कराते है, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने है ,अगर आप बीमार हो गए तो कहाँ भर्ती होंगे केजरीवाल जी।” एक ने लिखा “एक मामूली से कफ के लिए भी आप बेंगलुरु जाते हैं। लेकिन दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्लीवासियों के लिए ये कैसा लॉजिक है।

Delhi CM @ArvindKejriwal goes to Bangalore even for treatment for common cough but he restrict treatments in Delhi Hospitals to Delhi Resident only? What is the logic behind that?

