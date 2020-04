महाराष्ट्र में कोरोनावायरस से मौतों और संक्रमण का सिलसिला थम नहीं रहा। इसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक और अलग-अलग बहाने बनाकर घरों से निकल रहे हैं। इसी के मद्देनजर पुणे पुलिस ने 200 से ज्यादा लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं को स्वरगेट पर 4 घंटे तक सजा के तौर पर सड़क पर बिठाया। इस दौरान पुलिस ने उनके बैठने के लिए गोला बनाया और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझाया।

Maharashtra: Around 200 people were made to sit on the road at Swargate area in Pune for over 4 hours for defying #coronaviruslockdown norms, yesterday. pic.twitter.com/Z4Vt1tHgyk