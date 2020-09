महाराष्ट्रः COVID-19 संक्रमित रिश्तेदार की लाश को नहीं मिली एंबुलेंस, आपा खो बैठे MNS पार्षद, अफसर की गाड़ी पर मारे डंडे

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक पार्षद ने सोमवार (7 सितंबर, 2020) को पुणे महानगर पालिका के एक अधिकारी की गाड़ी पर खूब डंडे बरसाए। पार्षद वसंत मोरे का आरोप था कि रविवार को अस्पताल में उनके एक रिश्तेदार की कोविड-19 से मौत हो गई और शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची। खबर लिखे जाने तक इस घटना के संबंध में अभी तक पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है। कोविड-19 मरीजों की मौत होने पर शवदाह गृह तक पहुंचाने का काम महानगर पालिका के वाहन डिपो का है।

पार्षद वसंत मोरे ने आरोप लगाया कि उनके परिवार वालों को रविवार दोपहर को एम्बुलेंस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा जिससे रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में देर हुई। उन्होंने कहा कि मरीज की मौत के साढ़े तीन घंटे बाद भी एंबुलेंस नहीं मिल सकी। वो सिर्फ विद्युत सुविधाओं पर ही अंतिम संस्कार करा रहे हैं। अगर पुणे में लोगों को एंबुलेंस नहीं मिल रही हैं तो अधिकारियों को भी वाहनों में जाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि महानगर पालिका के प्रति गुस्से का इजहार करने के लिए विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की कार को नुकसान पहुंचाया।

Bihar Election 2020 Live Updates

घटनाक्रम पर सोशल मीडिया यूजर्स भी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कपिल पालीवाल @Ich_bin_Kapil लिखते हैं, ‘सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार उन्हें किसने दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन दिनों महाराष्ट्र में हो क्या रहा है।’ अभिनव चौबे @IAbhinavChaubey लिखते हैं, ‘क्या ये वही लोग नहीं है जो गरीब उत्तर भारतीयों को पीटते हैं। खुद पर जब बीत रही है तो दर्द हो रहा है।’

#WATCH Pune: Maharashtra Navnirman Sena (MNS) Corporator Vasant More vandalises the car of an official of Pune Municipal Corporation after an ambulance allegedly couldn't be made available to take the body of one of his relatives from hospital. The deceased was #COVID19 patient. pic.twitter.com/JbrDNcL3i2

— ANI (@ANI) September 7, 2020