उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍य नाथ ने 30 मार्च को बड़े अफसरों की मीट‍िंग में डीएम को बुरी तरह फटकारा। इसके बाद डीएम ने तीन महीने छु्ट्टी की अर्जी भेज दी। इसके बाद खबर आ रही है क‍ि डीएम का न‍िलंबन आदेश जारी हो सकता है। योगी 30 मार्च को नोएडा, ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे। ये इलाके गौतमबुद्ध नगर ज‍िले में आते हैं। उत्‍तर प्रदेश में कोरोना संक्रम‍ित सबसे ज्‍यादा लोग इसी ज‍िले में हैं।

सीएम योगी 30 मार्च को हवाई मार्ग से गौतमबुद्ध नगर पहुंंचे। वह नोएडा, ग्रेटर नोएडा पहुंचे। उन्‍होंने शारदा अस्‍पताल में कोरोना से न‍िपटने के ल‍िए क‍िए गए इंतजाम का जायजा ल‍िया। गरीबों को अन्‍न व कुछ जरूरी सामान व‍ितर‍ित क‍िया। इसके बाद द‍िल्‍ली स्‍थ‍ित यूपी भवन गए। वहां कंट्रोल रूम में चल रहे कामकाज के बारे में जानकारी ली। इ

ससे पहले सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर के बड़े अफसरों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में वह डीएम बीएन स‍िंंह पर बुरी तरह भड़क गए। यहां तक कह द‍िया क‍ि अपना बकवास बंद करो। ये बकवास कर आप लोगों ने माहौल खराब क‍िया है।

कोरोना से जुड़े देश की अलग-अलग हिस्सों की लाइव अपडेट्स की जानकारी यहां पढ़ें.

इस बैठक का वीडि‍यो भी सामने आ गया। इस बैठक के तुरंत बाद डीएम ने नोएडा में काम नहीं करने की इच्‍छा जताई और मुख्‍य सच‍िव से तीन महीने की छुट्टी मांग ली। उन्‍होंने कहा क‍ि कोरोना संक्रमण से न‍िपटने के ल‍िए ज‍िले में दूसरे डीएम की तैनाती की जाए। उत्‍तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्‍यादा मामले गौतम बुद्ध नगर ज‍िले में ही सामने आए हैं। अ0 मार्च की शाम पांच बजे तक यहां 37 लोग कोव‍िड-19 पॉज‍िट‍िव पाए जा चुके हैं। देश भर में 1031 मामले सामने आए।

छुट्टी के लिए नोएडा डीएम की तरफ से भेजी गई अर्जी।प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में सीएम आद‍ित्‍य नाथ ने कहा- ज‍िम्‍मेदार‍ियों का न‍िर्वहन करने के बजाय दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने का काम चल रहा है। दो महीने पहले मैंने अलर्ट क‍िया था। ये सब बकवास बंद करो अपनी। इस पर दूसरी ओर से ‘जी सर’ की आवाज आई। बैठक में डीएम बीएन सिंह, सीएमओ अनुराग भार्गव, नोएडा अथॉर‍ि‍टी की सीईओ र‍ितु माहेश्‍वरी सह‍ित कई अफसर मौजूद थे।

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath to officials at Noida review meeting on Monday: We had issues alert in district and across the state two months back in view of COVID 19. pic.twitter.com/GDqfuc1zCH

