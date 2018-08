बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका आश्रय गृह मामले में बच्चियों के साथ हुई हैवानियत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसके संचालक और मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर की पत्नी को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। ब्रजेश ठाकुर की पत्नी के उपर फेसबुक के माध्यम से नाबालिग लड़कियों के नाम और पहचान उजागर करने के आरोप हैं। साथ ही कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर क्यों नहीं इन बाल गृहों की जांच की गई। वे कौन लोग हैं जो बिहार के शेल्टर होम को पैसा दे रहे हैं? ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ को पैसा देने को लेकर भी बिहार सरकार की खिंचाई की गई।

गौर हो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सायंस की ऑडिट रिपोर्ट के बाद मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ हो रही हैवानियत का मामला उजागर हुआ था। इस मामले में ब्रजेश ठाकुर, समाज कल्याण अधिकारी रवि कुमार रौशन, किरण कुमारी सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इनके उपर बच्चियों से जिस्मफरोशी करवाने तक के आरोप लगे हैं। इस बाबत बीते 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भेज जवाब तलब किया था। अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार, महिला एवं बाल विभाग से पूछा था कि नाबालिग लड़कियों के साथ इस तरह की घटना होने से क्यों नहीं रोका गया।

Supreme Court asks Bihar government to arrest the wife of one of the accused in the #MuzaffarpurShelterHome case for allegedly disclosing the names of certain minor victims by posting their identities and names on her Facebook account.

— ANI (@ANI) August 7, 2018