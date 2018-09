दिल्ली के एक कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य 11 विधायकों को चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ मारपीट मामले में समन जारी किया है। एएनआई के अनुसार, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने चीफ सेक्रेट्री के साथ मारपीट मामले में चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए एक को छोड़ सभी आरोपियों को 25 अक्टूबर को बुलाया है। प्रकाश ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में 20 फरवरी को जब वह एक मीटिंग के लिए गए थे, इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन पर हमला किया था। उन्हें आधार से संबंधित समस्या पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था।

Delhi’s Patiala House Court issues summons as an accused to Delhi CM Arvind Kejriwal, Dy CM Manish Sisodia &11 other MLAs, who are named in the chargesheet by Delhi Police in connection with Delhi Chief Secy alleged assault case. They have to appear before the court on 25th Oct.

