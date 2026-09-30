मेरठ में बीते साल हुए बेहद चर्चित ‘नीले ड्रम’ हत्याकांड मामले में अदालत का फैसला आ गया है। अदालत ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल दोनों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है।

सोशल मीडिया पर यह मामला काफी चर्चित रहा था और मुस्कान और साहिल को सजा देने की मांग की गई थी। अदालत के फैसले को देखते हुए कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यह फैसला मेरठ के जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनाया।

सौरभ राजपूत के साथ क्या हुआ था?

तीन मार्च, 2025 की रात को सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार, मुस्कान ने अपने पति सौरभ को नशा देकर बेहोश किया और फिर साहिल की मदद से चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया था।

हिमाचल प्रदेश चले गए थे साहिल और मुस्कान

पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश चले गए थे और पुलिस ने उन्हें 18-19 मार्च, 2025 को गिरफ्तार किया था। घटना के बाद लोगों में काफी नाराजगी थी। 19 मार्च को दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किए जाने के दौरान आक्रोशित वकीलों ने साहिल की पिटाई कर दी थी।

मेरठ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज ने बुधवार को बताया था कि साहिल पिछले चार दिन से खामोश और गुमसुम है और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि साहिल और मुस्कान अपना अधिक समय पूजा में बिता रहे हैं।

सौरभ राजपूत के परिवार की ओर से आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की गई थी। परिवार ने दोनों आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी।

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मेरठ के बहुचर्चित ‘नीला ड्रम’ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया है। मुस्कान ने नवजात बेटी का नाम ‘राधा’ रखा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।