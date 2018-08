मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रेम विवाह करने से नाराज लड़कीवालों ने नए शादीशुदा जोड़े को जमकर पीटा और जबरन पेशाब भी पिलाई। यह घटना आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर आम्बुआ थाने के हरदासपुर गांव की है। यहां बेटी के प्रेम विवाह से नाराज परिवार वालों ने कथित तौर पर शादीशुदा जोड़े को खंभे से बांधकर पिटाई की। आरोप है कि उन्हें पेशाब भी पिलाई गई। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना 25 जुलाई की है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी इससे जुड़े फोटो वायरल हो रहे हैं। आम्बुआ पुलिस थाना प्रभारी विकास कपीस ने आज बताया कि हरदासपुर गांव में तकरीबन ढाई माह पहले सरपंच की 19 वर्षीय पुत्री ने गांव के ही रमेश भिलाला (21) से प्रेम विवाह कर लिया था। स्थानीय आदिवासी परंपरा अनुसार मामले को लेकर पंचायत बैठी और उसमें सुलह हो गई। इसके बाद दंपति मजदूरी करने गुजरात चला गया।

#MadhyaPradesh: A married couple was allegedly beaten up, made to drink urine & hair of the woman was chopped off by her family in Alirajpur's Hardaspur village on 25 July. Husband says 'They did this as we had eloped&got married.' Case registered against 6 & 2 arrested. (31.07) pic.twitter.com/kEmuRPp9Dl

