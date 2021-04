हरियाणा के जींद स्थित एक सरकारी अस्पताल के पीपी सेंटर से बीती रात ताला तोड़कर चोरी किये गए कोरोनावायरस टीकों की 1710 खुराक की खेप गुरुवार शाम को नाटकीय ढंग से सिविल लाइन थाने पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक शाम करीब पांच बजे बाइक सवार एक व्यक्ति थाने के बाहर चाय की दुकान पर टीकों की 1710 खुराक से भरा थैला दुकानदार के पास यह कहकर छोड़ गया कि उसमें मुंशी (थाने के कर्मी) का खाना है। पुलिस के मुताबिक थैले के अंदर एक पर्ची भी मिली है जिस पर लिखा था “सॉरी पता नहीं था कोरोना की दवाई है।”

अब चोरों द्वारा कोरोना वैक्सीन लौटाने की इस घटना पर कवि कुमार विश्वास ने तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर चोरों के नोट को शेयर करते हुए लिखा, “मेरे देश के प्रिय नेताओं, कृपया इसे पढ़ें। राष्‍ट्रीय आपदा के इस समय में चोरों तक में कुछ नैतिकता बची है।” उन्होंने ट्वीट में आगे ही लिखा- “सबको सम्मति दे भगवान।”

Dear Politicians of my Country ! Please read. In the time of National Crisis, even thieves have some morals

“सबको सम्मति दे भगवान” #लड़ेंगे_जीतेंगे https://t.co/Fhmjq7b3xl

— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) April 22, 2021