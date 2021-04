कोरोना वायरस की दूसरी जालिम लहर से एक ओर देश जूझ रहा है। वहीं, दूसरी ओर हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स इसका डटकर सामना कर रहे हैं। उनमें से अधिकतर इस दौरान दिन-रात अपनी सेवाएं देश के लिए दे रहे हैं। ऐसे ही एक कोरोना वॉरियर की कहानी उनके फोटो के जरिए सामने आई है, जिसमें वह चिलचिलाती गर्मी के मौसम में पीपीए किट पहनकर घंटों काम करने के बाद पसीने से तर-बतर नजर आ रहे थे। उनका यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जिस पर लोगों ने उनकी तारीफ कर जमकर ऐसी सेवा को सलामी ठोंकी।

तस्वीर में जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है- डॉक्टर सोहिल। गुजरात के अहमदाबाद के बताए जा रहे हैं। उनके टि्वटर हैंडल (@DrSohil) से 28 अप्रैल को यह एक तस्वीर का कोलॉज शेयर किया गया था, जिसमें उनके दो फोटो थे। पहले में वह ड्यूटी के दौरान पीपीई किट में नजर आ रहे थे, जबकि दूसरा फोटो कुछ देर बाद का है। इसमें वह बालों से लेकर पैर तक पसीने से तर-बतर नजर आ रहे थे। माना जा रहा है कि दूसरा फोटो कोरोना ड्यूटी के बाद का है।

उन्होंने पहले ट्वीट में तस्वीर के साथ लिखा, “देश की सेवा करने पर गर्व है।” अगले ट्वीट में बोले- सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की ओर से बात करते हुए…हमें वास्तव में अपने परिवार से दूर कड़ी मेहनत कर रहे हैं…कभी पॉजिटिव मरीज से कुछ दूर, कभी गंभीर रूप से बीमार बूढ़े मरीजों से एक इंच दूर…मेरा अनुरोध है कि कृपया टीकाकरण के लिए जाएं। यह केवल समाधान है! सुरक्षित रहें।

Just inoculated my parents with second dose.. I’ve protected my parents.. Did u?

Go.. Grab a shot for yourself, for your family, and for all of us…!!

Together we can do.. pic.twitter.com/nhfVNarerh

