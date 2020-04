कोरोना वायरस के चलते पूरे देश को 3 मई तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में कई बार इसके चलते लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक में एक गर्भवती महिला को कोई वाहन न मिलने की वजह से सात किलो मीटर तक पैदल चलना पड़ा। इसके बाद भी महिला समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई और उन्होंने बंगलूरू के एक दंत चिकित्सा क्लिनिक में बच्चे को जन्म दिया।

डिलीवरी से पहले महिला अपने पति के साथ लगभग सात किलो मीटर पैदल चली। जिसके बाद उन्होंने पास के दंत चिकित्सा क्लिनिक में बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद महिला और बच्चे को अस्पताल में स्थानांतरित किया गया।

Karnataka: A pregnant woman delivered a baby at a dentist’s clinic in Bengaluru where she had reached, along with her husband, after walking for around 7 km in hopes of reaching a hospital. The mother & baby (in pic with the dentist) were later sent to hospital after the delivery pic.twitter.com/dO9edQ9EsU

— ANI (@ANI) April 19, 2020