लॉकडाउन के पनपा था पानी का संकट! दंपति ने 21 दिन के भीतर खोद डाला 25 फुट गहरा कुआं

देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके प्रकोप को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 3 मई तक के लिए लॉकडाउन कर दिया है। इस दौरान सभी लोग अपने-अपने घरों में बंद हैं और कुछ न कुछ कर रहे हैं। कोई ओलिने कोर्स कर रहा है तो कोई किताबें पढ़ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के एक दम्पत्ति ने इस दौरान अपने घर के बाहर कुआं खोदा दिया है।

गजानन पकमोड और उनकी पत्नी पुष्पा ने 21 दिन के लॉकडाउन में 25 फुट गहरा कुआं खोद दिया है। वाशिम जिले के कर्खेदा गांव के निवासी गजानन ने कहा, “खुदाई शुरू करने के 21वें दिन हमें जमीन के नीचे पानी मिला और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।” राजमिस्त्री को खुदाई का अनुभव था और उनकी पत्नी ने उनकी मदद की। वहीं दोनों बच्चे लगातार उनका उत्साह बढ़ाते रहे।

उन्होंने कहा, “लॉकडाउन के दौरान जब जिला प्रशासन ने हमें घर में रहने को कहा तो हमने कुछ करने का निर्णय लिया। मैंने अपनी पत्नी को घर के सामने पूजा करने को कहा और फिर काम करना शुरू किया।” उन्होंने खुदाई के काम में किसी भी तरह के तकनीकी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया और हाथ के औजारों का ही इस्तेमाल किया।

Gajanan Pakmode: I asked my wife to perform a ‘puja’ & then we started digging. Our neighbours ridiculed us but we continued. On 21st day we hit water at 25 feet. #Maharashtra https://t.co/c2Mvians5l

— ANI (@ANI) April 21, 2020