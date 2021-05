जिस महामारी ने दुनिया भर में लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, उसे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक प्राणी बताया है। कहा है कि वायरस को भी जीने का अधिकार है। पूर्व सीएम के इस बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया है।

वीडियो में रावत मास्क में स्थानीय न्यूज चैनल “के न्यूज” से बातचीत करते नजर आ रहे थे। उन्होंने बताया, “वो वायरस भी एक प्राणी है। हम भी एक प्राणी हैं। हम खुद को बुद्धिमान समझते हैं। मानते हैं कि हम ही सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। लेकिन वह प्राणी भी जीना चाहता है और उसे भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, जबकि वह अपने बचने के लिए अपना रूप बदल ले रहा है। वह अब बहुरूपिया हो गया है। ठीक है न…।” बकौल रावत, “हालांकि, हमें इससे (वायरस) दूरी बनाकर रखनी होगी। यह भी आगे बढ़ रहा है और हम भी, पर हमें इससे तेज चलना होगा, ताकि यह पीछे रह जाए।”



“Corona virus is a living being and every living creature has a right to live”, says BJP leader and Ex Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat.

With such people at the helm of affairs it should not be a surprise that our country is facing worst human tragedy in the world today. pic.twitter.com/zJBgus9o5k

