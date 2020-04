कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ से राज्य की विशाल जनसंख्या को देखते हुए क्वॉरंटीन सेंटर और इलाज की सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है।

Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra has written a letter to Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, suggesting ways to increase the facilities for testing and treatment of #COVID19 and to control the spread of the pandemic in the state. pic.twitter.com/Cjjrs80GGe