कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों की स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राज्य के राजावाड़ी अस्पताल में लाश के बीच ही रोगियों के इलाज का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वार्ड में एक लाश पड़ी हुई है। उसके बगल में ही अन्य बेड पर एक रोगी का इलाज हो रहा है। उस रोगी के साथ एक बुजुर्ग तीमारदार भी दिख रही है।

इस वीडियो को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता नारायण राणे के बेटे और भाजपा विधायक नीतेश राणे ने शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए क्या वास्तव में बदलाव हुआ है या हमें पूरी तरह से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर एक लाख से भी अधिक बार देखा जा चुका है।

मालूम हो कि महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 के 3041 नये मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 50,231 हो गई है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य में नए मामलों की यह संख्या किसी एक दिन का उच्चतम स्तर है। अधिकारी ने बताया कि महामारी के कारण 58 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1635 हो गई है।

— nitesh rane (@NiteshNRane) May 24, 2020