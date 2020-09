पश्चिम बंगाल में BJP की एक रैली में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ीं। ऐसा तब हुआ, जब वहां भारी भीड़ के बीच मंच पर सूबे के भाजपा प्रमुख दिलीप घोष भी मौजूद थे। कोरोना संबंधी नियमों को तार-तार होते देखने के बाद भी उन्हें संक्रमण के फैलाव की जरा भी चिंता न हुई। यहां तक कि उन्होंने जनसभा के बीच यह तक कह दिया कि कोरोना खत्म हो गया है।

नौ सितंबर को धनियाखली में इस रैली में वह बोले, “कोरोना चला गया गया है। दीदीमोनी (ममता बनर्जी) नाटक कर रही हैं और लॉकडाउन लगा रही हैं, ताकि बीजेपी सूबे में बैठकें और रैलियां न कर सके। हमें कोई भी रोक नहीं सकता है।”

From Dhaniakhali (Hooghly zela), while addressing a public meeting this afternoon. pic.twitter.com/Oa7AlnmsVn

— Dilip Ghosh (@DilipGhoshBJP) September 9, 2020