Coronavirus (COVID-19) को लेकर रविवार (22 मार्च, 2020) को भारत सुपर एक्टिव मोड में नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू के दौरान कई सूबों ने एक-एक कर के अपने यहां लॉकडाउन से जुड़े ऐलान किए। देश के 75 जिलों में इस प्रक्रिया को लागू करने से जुड़ी घोषणा के बाद यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली के बाद शाम को बिहार में भी लॉकडाउन से जुड़ा ऐलान कर दिया गया।

समाचार एजेंसी ANI ने बिहार सीएमओ ऑफिस के हवाले से बताया, “कोरोनावायरस के कारण सूबे में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। हालांकि, इस दौरान सभी जरूरी चीजें उपलब्ध रहेंगी।” वैसे, इस लॉकडाउन से ग्रामीण क्षेत्रों को छूट दी गई है।

The Covid-19 pandemic has caused an extraordinary situation and calls for extraordinary measures. Sharing an important announcement towards containing the spread of the virus. #DelhiFightsCorona https://t.co/dWs0S30C9O

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 22, 2020