Coronavirus के प्रकोप के कारण रविवार को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों में लॉक-डाउन का ऐलान कर दिया। उन्होंने ‘जनता कर्फ्यू’ के दौरान शाम पांच बजे कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं को घंटा बजाकर सलाम करने के बाद प्रेस वार्ता की।

सीएम योगी ने इस दौरान बताया कि 23 से 25 मार्च तक ये सभी 15 जनपदों में लॉकडाउन रहेगा। इनमें आगरा, लखनऊ, नोएडा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर और सहारनपुर आदि शामिल हैं।

हालांकि, सीएम योगी ने आगे यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा।

#WATCH Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath clangs bell in Gorakhpur to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/6mnK29Xzqy

— ANI UP (@ANINewsUP) March 22, 2020