पंजाब पुलिस ने अमृतसर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सड़कों पर ही सजा देना शुरू कर दिया। यहां लॉकडाउन तोड़ने वालों को हाथ ऊपर कर के खड़ा कराया गया। कुछ अन्य लोगों से रास्ते पर ही उठक-बैठक भी कराई गई।

Punjab: Police in Amritsar punished people who were found violating the #COVID19 lockdown and made them to do sit-ups on the roads today. pic.twitter.com/LDZqzDOfzp