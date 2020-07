‘बीजेपी नेता और उनकी मां को हुआ कोरोना तो पार्टी ने फेर लिया मुंह’, ममता बनर्जी का दावा- हमने कराया इलाज

ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि बीजेपी नेता और उनकी मां को कोरोना होने पर पार्टी ने मुंह फेर लिया जिसके बाद हमने उनकी मदद की और उनका इलाज कराया। उन्होंने कहा कि भाजपा दक्षिण कोलकाता के अध्यक्ष और उनकी मां कोरोना से प्रभावित थे। भाजपा कार्यालय ने मांगने पर भी उनकी मदद नहीं की, पार्टी ने मुंह फेर लिया था। मैंने पहल की और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया।

आयुष्मान भारत योजना को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि आयुष्मान भारत में, वे (केंद्र) केवल 40 प्रतिशत देंगे, और पूरा क्रेडिट लेंगे। जबकि स्वास्थ्य साथी योजना से लोगों को शत-प्रतिशत मदद मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी प्रवासी श्रमिक पश्चिम बंगाल छोड़कर नहीं गया क्यों ? क्योंकि हम लोगों की परवाह करते हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मुझे कोई भी एक राज्य दिखाएं जो एक वर्ष के लिए 100 फीसदी मुफ्त राशन देता है।

No migrant labour left West Bengal. Why? Because we care for people. Show me any state that gives 100% free ration for a year…BJP South Kolkata president & his mother were affected by COVID. BJP office didn’t help even when he asked. I took initiative & got them admitted: WB CM https://t.co/3nPYcoYgc9 pic.twitter.com/1bmfMZMncl

