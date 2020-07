बिहार में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने सूबे में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। एक अगस्त से और 16 दिनों के लिए राज्य में पूर्वबंदी रहेगी। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश में 16 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है।

आदेश में सरकार ने इस बात की तस्दीक की है कि राज्य में पिछले तीन हफ्तों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। बिहार में पहले 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। रोजाना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं और औसतन हर रोज 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तरों को 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोलने की रियायत है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालय को भी 50 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे लेकिन इस दौरान साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। रेलवे और अन्य यातायात के साधनों पर पाबंदी नहीं है। निजी वाहनों को वाजिब कारणों के साथ ही आने-जाने की अनुमति है। डेयरी और सब्जी की दुकानों पर प्रतिबंध नहीं है। बैंक और एटीएम भी खुले रहेंगे।

यहां देखें गाइडलाइन्स:

Lockdown extended in Bihar for a period of 16 days effective from 1st August in wake of #COVID19 pic.twitter.com/sTJSijo5OT

— ANI (@ANI) July 29, 2020