उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक गांव में ग्रामीणों ने एक नीम के पेड़ के नीचे ‘कोरोना माता’ का मंदिर बनाया है। ग्रामीणों ने मिलकर फैसला लिया कि उन्हें यह मंदिर बनाना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि ऐसा करने के पीछे उनकी आस्था है कि मंदिर बनाने से देवी लोगों को कोरोना महामारी से बचाएगी। इस खबर के बारे में पता लगते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्शन देने शुरू कर दिए। ह्यूमर बींग (@followTheGupta) ने लिखा, ‘PK पूरी तरह से गलत नहीं था …।’ फैक्ट्स चैक (@Facts_chek) ने लिखा कि यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक ने दावा किया कि गौमूत्र ने उनको कोरोना से बचाया। वे लोगों से कह रहे हैं कि गौमूत्र के साथ एक गिलास ठंडा पानी पिएं।’

चंद्रशेखर शोभा उदयसिंग (@kunzaarinc) ने लिखा, अमेरिकी कहेंगे कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। भारतीय कहेंगे कि हमारे पास कोरोना माता का मंदिर है।’ शेखर आजाद (@shekhu024_) ने लिखा, ‘कोरोना इस समय कह रहा होगा कि कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है।’ वीआर (@rvelichapat) ने लिखा, ‘मोदी का मंदिर कब बन रहा है?’ मालूम हो कि भारत में कोविड-19 के रोज आने वाले नए मामले लगातार पांचवें दिन एक लाख के आंकड़े से कम हैं और 70 दिन में सबसे कम 84,332 नए मामले दर्ज किए गए हैं।

‘Corona Mata’ temple comes up under a neem tree at a village in Pratapgarh district

“Villagers collectively decided & set up the temple with belief that praying to the deity would definitely offer respite to people from Coronavirus,” a villager said yesterday. pic.twitter.com/jA3SGU0RQE

