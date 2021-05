गलत तरीक़े से भर्ती कर रखे थे कोरोना मरीज, सात की मौत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

कोरोना संकट के बीच कई ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें अस्पताल और प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। इसी तरह का एक मामला गुरुग्राम से सामने आया है। यहां पांच दिन पहले कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक अस्पताल में सात लोगों की मौत हो गई थी। अब घटना के इतने दिनों के बाद अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है और प्राथमिक जांच में पता चला है कि यह एक कोविड अस्पताल नहीं था।

गुरुग्राम के सेक्टर 56 के कृति हॉस्पिटल में यह घटना हो गई थी। नाम न बातए जाने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया, ‘इस अस्पताल में कोरोना के मरीज गलत तरीके से भर्ती किए गए थे। यह कोविड डिजिनेटेड हॉस्पिटल नहीं था। रिपोर्ट तैयार है। जांच पूरी होने के बाद ही सभी बातें स्पष्ट होंगी।’

बता दें कि 30 अप्रैल की रात मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया था कि एक ही रात में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सात मरीजों की मौत हो गई। जब अस्पताल के लोगों से संपर्क करने को कोशिश की गई तो कोई जवाब नहीं मिला। उस वक्त मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने भी यही कहा था कि ये मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई हैं बल्कि कोरोना की वजह से लोग मरे।

This is murder. And cover up!

My condolences to the families of the victims. pic.twitter.com/md3tNWp1bZ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 5, 2021