Cooking Gas Price In Rajasthan: राजस्थान में 1 अप्रैल से 500 रुपये में मिलेगी कुकिंग गैस, BPL के लिए गहलोत का ऐलान

Gas Cylinder Decrease in Rajasthan: रसोई गैस (Cooking Gas) की बढ़ती कीमतों (Increase Price) से आम आदमी (Common Man) परेशान है लेकिन राजस्थान (Rajasthan) के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने ऐलान किया है कि सूबे में एक अप्रैल से गैस सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा। भारत […]

Gas Cylinder Decrease in Rajasthan: रसोई गैस (Cooking Gas) की बढ़ती कीमतों (Increase Price) से आम आदमी (Common Man) परेशान है लेकिन राजस्थान (Rajasthan) के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने ऐलान किया है कि सूबे में एक अप्रैल से गैस सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर में जनता को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं अगले महीने बजट प्रस्तुत करूंगा और उसमें घोषणा करूंगा जो लोग BPL से जुड़े हैं, उन्हें एक अप्रैल के बाद से साल में 12 घरेलू सिलेंडर जिसकी कीमत 1,040 है वह हम 500 रूपए में देंगे। उन्होंने कहा कि हम जितनी महंगाई कम कर सकते हैं वह करेंगे।

