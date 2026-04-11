पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में तृणमूल कांग्रेस अपनी पुरानी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। वहीं भाजपा पिछले चुनाव में जीती सीट के साथ दो अन्य सीटों के लिए मशक्कत कर रही है। दोनों दलों ने इन क्षेत्रों में अपने बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी हुई है। इस जिले में कुल नौ विधानसभा है। इसमें मेकलीगंज, माथाभांगा, कूच बिहार उत्तर, सीतलकुची और सिताई विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। कूचबिहार दक्षिण, दिनहाटा, नटबारी और तुफानगंज सामान्य सीट है।

वर्ष 2021 में हुए विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस केवल सिताई और मेखलीगंज सीट ही जीत पाई थी, जबकि अन्य सभी सातों सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ था। इसमें दिनहाटा विधानसभा सीट से भाजपा के निसिथ प्रमाणिक महज 57 वोट से जीतने वाले उम्मीदवार बने।

वर्ष 2016 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने जिले के आठ सीटों पर कब्जा किया था। कूचबिहार उत्तर सीट पर वाम समर्थक आल इंडिया फार्वर्ड ब्लाक पार्टी ने नागेंद्र नाथ राय ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को 12 हजार से अधिक वोटों से हराया था। इस चुनाव में इन सभी नौ विधानसभा के लिए दोनों दलों ने विशेष रणनीति बनाई है। भाजपा ने प्रदेश के नेताओं के अलावा दूसरे राज्यों से आने नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए लगाया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर घेराबंदी की है।

स्थानीय नेताओं की मानें तो इस जिले की राजनीतिक तस्वीर राज्य की सीमावर्ती सामाजिक संरचना और जातीय-सामुदायिक समीकरणों से प्रभावित है। जिले के विधानसभा क्षेत्रों की सामाजिक संरचना काफी विविध है। जिले में प्रमुख रूप से राजबंशी (कुच राजवंशी) समुदाय का प्रभाव है। इसके अलावा अनुसूचित जाति (विशेषकर नामशूद्र और राजबंशी उपजातियां) की आबादी बड़ी संख्या में है।

वहीं बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां मुस्लिम समुदाय की भी बड़ी संख्या है। खासकर दिनहाटा और सीतलकुची जैसे क्षेत्रों में। जिले में आदिवासी (संथाल, ओरांव) और बंगाली हिंदू (उत्पन्न विस्थापित और अन्य जातियां) भी बड़ी संख्या में है। भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार का कहना है कि मौजूदा ममता सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया।

इस क्षेत्र में मछुआरा समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं। यह लंबे समय से सुरक्षा के साथ सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इन्हें वंचित रखा। इसके अलावा संथाल समुदाय के लोगों का ममता बनर्जी ने अपमान किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार क्षेत्र में हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की।

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से चंद दिन पहले एआइएमआइएम का हुमायूं कबीर की पार्टी (आम जनता उन्नयन पार्टी) गठबंधन से अलग होने से एक बार फिर सियासी समीकरण तेजी से बदलने के आसार बढ़ने लगे हैं। खास तौर पर मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर समेत तीन जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक