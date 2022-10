UP News: हेट स्पीच में सजायाफ्ता हुए आजम खान की विधायकी भी गई, जानिए क्या कहता है कानून

UP News: सपा नेता आजम खान पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर में हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया था।

UP News: आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद (Photo- File)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram