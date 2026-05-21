तमिलनाडु में एक बार फिर ‘वंदे मातरम’ को लेकर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। हुआ यूं है कि मुख्यमंत्री विजय की कैबिनेट का गुरुवार को विस्तार हुआ और इस मौके पर तमिलनाडु के राज्य गीत से पहले ‘वंदे मातरम’ बजाया गया। इसे लेकर विपक्षी दल डीएमके ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डीएमके की आईटी सेल ने टीवीके को चेतावनी दी है कि वह तमिलनाडु में बीजेपी की राजनीति करने की कोशिश न करे।

डीएमके ने कहा है कि आने वाले वक्त में इस नई प्रथा का पालन नहीं किया जाएगा बल्कि जो प्रथा चलती आ रही है उसी के मुताबिक सबसे पहले शुरुआत में तमिलनाडु का राज्य गीत और कार्यक्रम खत्म होने के बाद अंत में राष्ट्रगान बजाया जाएगा। डीएमके ने सवाल पूछा है कि क्या आपने इस बात का फैसला कर लिया है कि तमिलनाडु का राज्य गीत तीसरे स्थान पर रहना चाहिए।

डीएमके ने विजय सरकार पर तमिल भाषा का अपमान करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार को इस मुद्दे पर कोई दिलचस्पी नहीं है। डीएमके का कहना है कि पार्टी के गठन से पहले भी उसने हिंदी साम्राज्यवाद का विरोध किया था और यही एक वजह थी कि 1965 के आंदोलन के बाद डीएमके तमिलनाडु की सत्ता में आई। डीएमके का कहना है कि पिछले 60 सालों में तीन भाषा वाली नीति तमिलनाडु में लागू नहीं हुई है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक औपचारिक और सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का पूरा संस्करण बजाना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले ‘वंदे मातरम’, उसके बाद राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ और फिर तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का राज्य गीत बजाया गया जबकि इसे राज्य सरकार के कार्यक्रमों में सबसे पहले बजाया जाता है।

टीवीके नेता बोले- पुरानी प्रथा को बहाल की जाए

विपक्षी दलों के साथ ही सहयोगी दलों के विरोध के बाद टीवीके के नेता आधव अर्जुन ने इस आदेश की आलोचना की और कहा कि नया प्रोटोकॉल पूरी तरह गलत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुरानी प्रथा को बहाल किया जाना चाहिए।

अर्जुन ने कहा कि आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहले वंदे मातरम बजाया गया, उसके बाद राष्ट्रीय गान और इसके बाद तमिलनाडु का राज्य गीत। उन्होंने कहा कि यह नई प्रथा तमिलनाडु के लिए ठीक नहीं है और हम तमिलनाडु के राज्य गीत को तीसरे नंबर पर बजाए जाने से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस नई प्रथा का पालन नहीं किया जाएगा। इसके बजाय पहले की परंपरा के मुताबिक, कार्यक्रम की शुरुआत में तमिलनाडु का राज्य गीत बजाया जाएगा और कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान होगा।

अब अम्मा कैंटीन में मिलेगा बेहतर खाना

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अधिकारियों को राज्य में अम्मा कैंटीन के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और लोगों को बढ़िया खाना उपलब्ध करने का निर्देश दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।