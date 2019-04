सलमान खान की सुपरहिट फिल्म ‘दबंग’ के तीसरे पार्ट की शूटिंग मध्यप्रदेश में जारी है। ऐसे में फिल्म किसी न किसी वजह से सुर्खियों में है। ऐसे में अब फिल्म विवाद में है एक सीन को लेकर जिसका फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के फोटोज के मुताबिक शिवलिंग के ऊपर तख्त लगाया गया है। इस मामले में भाजपा नेताओं ने भी विरोध जताया है।

हिंदुओं की भावनाओं का अपमान: दरअसल सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा और अरबाज खान स्टारर फिल्म दबंग 3 की शूटिंग महेश्वर में जारी है। शिवलिंग के ऊपर तख्त लगाने के मामले में सलमान खान पर हिंदुओं की भावनाओं के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। वही वायरल फोटोज के आधार पर कुछ लोगो शिवलिंग के पास गलत तरीके से भी बैठे नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता डॉ हितेश वाजपेयी ने गुरुवार को एक ट्वीट करते हुए लिखा- ‘खान साहब, ‘वन्दे-मातरम’ कहने पर जब आपका धर्म खतरे में आ जाता है तब आपने कैसे सोच कि आप 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर-महेश्वर पहुंच कर ‘शिव-लिंग’ पर चारपाई बिछाकर उनके सर पर नाच करेंगे।’

Namaste, Salaam Alaikum, Hello and a big thank you to all my fans & the police of #madhyapradesh #maheshwar #dabangg3 @PDdancing @arbaazSkhan @Nikhil_Dwivedi pic.twitter.com/ubN1X33jI8

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 3, 2019