महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के घाटकोपर इलाके में बीती रात कांग्रेस कार्यकर्ता मनोज दुबे की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। मृतक के घरवालों ने आरोप लगाया है कि फेसबुक पोस्ट की वजह से भाजपा अौर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हत्या की है। वे मनोज के फेसबुक पोस्ट से आक्रोशित थे। फेसबुक पोस्ट को लेकर शुरू हुई बहस ने मनोज की जान ले ली। परिजनों ने कहा, “उसने (मनोज) फेसबुक पर पोस्ट शेयर किया था कि 2019 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके बाद भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसके पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। बात बढ़ते-बढ़ते झगड़े तक पहुंच गई। तलवारें चल गई और मनोज की हत्या कर दी गई।” मृतक की उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है।

Mumbai: Congress worker Manoj Dubey allegedly killed in Ghatkopar last night. Relative says, “he shared a post on Facebook that Congress will form govt in 2019 on which BJP&Bajrang Dal workers posted rude comments.The altercation led to a fight with swords in which he was killed” pic.twitter.com/4VraCCVE0q

— ANI (@ANI) October 22, 2018