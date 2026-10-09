Gyanesh Kumar News: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली आयोजित की थी। इस रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कांग्रेस की दो महिलाओं ने एक दूसरे पर थप्पड़ मार दिए। कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

दरअसल, कांग्रेस दिल्ली-एनसीआर में कथित “वोट चोरी” के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। ऐसी ही एक रैली फरीदाबाद में हो रही थी और उस दौरान कांग्रेस की दो महिला नेताओं, पराग शर्मा और गजना लांबा के बीच हाथापाई हो गई।

आगे निकलने की कोशिश और फिर कहासुनी

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बल्लभगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने वाली पराग शर्मा कांग्रेस का बैनर पकड़े चलती हुई दिखाई दे रही हैं। गजना लांबा उनके साथ चल रही थीं। बताया जाता है कि विवाद तब शुरू हुआ जब लांबा ने शर्मा से आगे निकलने की कोशिश की, जिससे दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई।

इसके बाद पराग शर्मा ने गजना लांबा को थप्पड़ मारा, जिसके जवाब में लांबा ने भी उन्हें थप्पड़ मारा। जब दोनों नेता एक-दूसरे को थप्पड़ मारने लगे, तो मौके पर मौजूद नेता तुरंत शांत कराने के लिए आगे आए। इसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक भी थे।

पुलिस के पास तक पहुंच गया मामला

इसके बाद दोनों ही नेताओं ने पुलिस स्टेशन में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसको लेकर एसएचओ विष्णु मित्तर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच एक तस्वीर को हटाने को लेकर विवाद हुआ था।

पुलिस अधिकारी ने बताया, “दो महिला राजनेताओं, गजना लांबा और पराग शर्मा से अलग-अलग शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एक रैली के दौरान एक तस्वीर हटाने को लेकर उनके बीच विवाद हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मौखिक दुर्व्यवहार और शारीरिक मारपीट हुई।”

कांग्रेस नेता ने बताया साजिश का हिस्सा

उन्होंने आगे कहा, “दोनों महिलाओं ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने अपने पदों से संबंधित मुद्दों का दावा किया है, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों कांग्रेस के लिए एक रैली में भाग ले रही थीं।” यह मार्च पुराने फरीदाबाद में चांदी वाली धर्मशाला से पथवारी मंदिर तक हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष पर्ल चौधरी और कौशिक के नेतृत्व में आयोजित करने की योजना थी।

टकराव में शामिल गजना लांबा ने एक बयान में कहा कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि स्थिति शारीरिक हमले तक कैसे पहुंच गई, उन्होंने आगे कहा कि वह यह नहीं समझ पा रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ या पराग शर्मा कौन है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सब एक साजिश का हिस्सा था।

विपक्ष ने गुरुवार को घोषणा की कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी तरफ, कॉकरोच जनता पार्टी ने लोगों से शनिवार को एक और धरना-प्रदर्शन के लिए जुटने की अपील की है। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अधिकारियों और पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। पढ़िए पूरी खबर…