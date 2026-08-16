मूंग की खरीद और खाद बांटने को लेकर किसानों के आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश सरकार को अपना नया ई-टोकन सिस्टम बंद करना पड़ा था। हालांकि मुश्किल से दो हफ़्ते बाद ही राज्य ने सब्सिडी वाले खाद की बिक्री पूरी तरह से रोक दी है। सरकार ने अब पूरे राज्य में स्टॉक का मिलान करने का आदेश दिया है।

कृषि विभाग ने जारी किया आदेश

किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने 14 अगस्त शाम 7 बजे से अगले आदेश तक सब्सिडी वाले खाद की सभी बिक्री रोकने का आदेश दिया है। विभाग ने कहा है कि खाद बेचने वालों के पास मौजूद असल फिजिकल स्टॉक का मिलान केंद्र के इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (iFMS) पोर्टल पर दर्ज मात्रा से करना होगा।

यह आदेश विभाग के सचिव निशांत बरवड़े ने 14 अगस्त को जारी किया था और सभी जिला कलेक्टरों को भेजा गया था। इसमें यह नहीं बताया गया है कि डिजिटल और फिजिकल स्टॉक के बीच कितना अंतर है, अंतर कहां पाया गया है या वेरिफिकेशन में कितना समय लगेगा। इसमें बिक्री फिर से शुरू करने की तारीख भी नहीं बताई गई है।

सरकार ने बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं कि बंद के समय के दौरान राज्य के मार्केटिंग फेडरेशन के सेल्स सेंटर, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, MP एग्रो आउटलेट या प्राइवेट फर्टिलाइज़र डीलर के ज़रिए कोई भी सब्सिडी वाला फर्टिलाइज़र नहीं बेचा जाएगा।

आदेश में क्या कहा गया?

आदेश में कहा गया है, “किसानों को खाद की आसान सप्लाई पक्का करने के लिए, राज्य में खाद बेचने वालों के पास मौजूद खाद के असली स्टॉक का भारत सरकार के iFMS पोर्टल से मिलान (मैच) किया जाना है। इसे देखते हुए राज्य में खाद की बिक्री 14.08.2026 को शाम 7.00 बजे से अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया जाता है।”

आदेश में यह भी साफ किया गया है कि यह काम सिर्फ़ एक कैटेगरी के सेलर्स तक ही सीमित नहीं है। इसमें कहा गया है, “बिक्री बंद रहने के दौरान मार्केटिंग फेडरेशन, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, MP एग्रो सेल्स सेंटर्स, या प्राइवेट फर्टिलाइज़र सेल्स सेंटर्स के ज़रिए किसी भी तरह के सब्सिडी वाले खाद की बिक्री नहीं की जाएगी।” विभाग ने प्रशासन को इसका पालन पक्का करने का निर्देश दिया गया है।

अभी क्यों आया फैसला?

सरकार का यह फ़ैसला एग्रीकल्चर कैलेंडर में एक बहुत ही संवेदनशील मोड़ पर आया है। राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में खरीफ़ की बुआई पहले ही हो चुकी है और किसानों को फ़सल के बढ़ने के अलग-अलग स्टेज पर यूरिया और दूसरे खाद की ज़रूरत होती है। धान उगाने वाले किसान उन लोगों में से हैं जो खास तौर पर समय पर खाद के इस्तेमाल पर निर्भर हैं।

राज्य के अधिकारियों ने कहा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेल इसलिए रोक रहा है क्योंकि वह यह पता लगाना चाहता है कि सरकार के डिजिटल सिस्टम में दिखाई गई क्वांटिटी असल में डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों के पास मौजूद क्वांटिटी से मैच करती है या नहीं।

किसानों की क्या है मांग?

यह कदम हज़ारों किसानों के नर्मदापुरम से भोपाल तक मार्च करने के तीन हफ़्ते से भी कम समय बाद आया है, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार के सामने आए सबसे गंभीर कृषि आंदोलनों में से एक था। संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरे किसान संगठनों के बैनर तले करीब 2,000 किसान पुलिस बैरिकेड तोड़कर भोपाल में घुस आए। उनकी मांग थी कि सरकार उनकी गर्मियों की मूंग की 100 परसेंट फसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदे। खाद बांटना और नया शुरू किया गया ई-टोकन सिस्टम उनकी दूसरी बड़ी शिकायतों में से थे।

मूंग की खरीद बढ़ाई गई

सरकार ने आखिरकार एक समझौते का ऐलान किया। उसने हर पात्र किसान की खरीदी जाने वाली मूंग की फसल का हिस्सा 25 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया, खरीद की डेडलाइन 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी और स्लॉट-बुकिंग की डेडलाइन 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी।

अभी के खाद विवाद के लिए और भी ज़रूरी बात यह है कि उसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर की अगुवाई वाली कमेटी के रिव्यू तक ई-टोकन सिस्टम को तुरंत सस्पेंड कर दिया। इसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया।

हालांकि 14 अगस्त के आदेश में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि दो सेट के रिकॉर्ड को मैच करने की ज़रूरत के अलावा रिकंसिलिएशन किस वजह से हुआ। यह शक वाले मिसमैच को क्वांटिटेट नहीं करता है। न ही यह बताता है कि समस्या कोऑपरेटिव, MP एग्रो आउटलेट, मार्केटिंग फेडरेशन सेंटर या प्राइवेट डीलर के बीच है।

भारतीय किसान संघ ने क्या कहा?

भारतीय किसान संघ के लीडर राहुल दूत ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सरकार के इस फैसले से उन किसानों को गंभीर फसल नुकसान हो सकता है जिनका स्टॉक पहले ही खत्म हो चुका है। राहुल दूत ने कहा, “करीब 80 लाख किसानों पर असर पड़ेगा। स्टॉक की एक्सरसाइज कैसे होगी? जिनके पास खाद नहीं है, उन्हें खतरा होगा। अगर उन्हें ब्लैक मार्केटिंग का डर है तो उन्हें सारा डेटा ऑनलाइन रखना चाहिए। ट्रेडर्स ऑनलाइन हैं, तो उन्हें सारा स्टॉक देखने और यह पता लगाने में आसानी होनी चाहिए कि ब्लैक मार्केटिंग कहां होगी। यह पहली बार है जब ऐसा ऑर्डर पास किया गया है।”

कांग्रेस ने दी प्रदर्शन की धमकी

कांग्रेस पार्टी ने खाद का स्टॉक जारी नहीं करने पर आंदोलन की धमकी दी है। कांग्रेस मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार पर स्टॉक वेरिफिकेशन के नाम पर सब्सिडी वाले खाद की बिक्री को अनिश्चित समय के लिए रोककर राज्य में खाद संकट को और खराब करने का आरोप लगाया।जीतू पटवारी ने कहा, “मध्य प्रदेश में किसान पहले से ही खाद की भारी कमी और लंबी लाइनों से जूझ रहे हैं, और ऊपर से मोहन यादव सरकार ने ‘स्टॉक मैचिंग’ की आड़ में पूरे राज्य में खाद की बिक्री पर अनिश्चित समय के लिए रोक लगा दी है। अगर MP सरकार ने यह रोक तुरंत नहीं हटाई, तो कांग्रेस किसानों के हक के लिए सड़कों पर उतरकर कड़ा आंदोलन करेगी।”

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