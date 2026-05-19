Congress on UP Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 10 महीने का ही वक्त बचा है और कांग्रेस यूपी में संगठन के विस्तार के लिए अपने प्रयासों में जुट गई है। यूपी कांग्रेस ने राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से उन क्षेत्रों की पहचान शुरू कर दी है। कांग्रेस ने AICC के सचिवों को उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं जिन्हें वह सीट शेयरिंग के तहत अपने गठबंधन के सहयोगी यानी सपा से हासिल करना चाहती है।

साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आरजेडी के साथ उसका अनुभव काफी खराब रहा था। वहां इस मुद्दे पर बातचीत में काफी देर हुई थी, जिसके चलते इंडिया गठबंधन को दो घटक दलों यानी आरजेडी-कांग्रेस के बीच कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट जैसी सिचुएशन भी आई थी। इस आपसी झगड़े के चलते गठबंधन में कोई सामंजस्य नहीं थी। इस टकराव का सीधा फायदा सत्ताधारी एनडीए के बीजेपी-जेडीयू वाले गठबंधन ने उठाया 200 से ज्यादा सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया।

AICC महासचिव ने दिए निर्देश

दरअसल, कांग्रेस के सूत्रों ने बताया है कि यूपी के प्रभारी AICC महासचिव अविनाश पांडे ने राज्य के 6 पार्टी सचिवों को दो सूचियां तैयार करने को कहा है। एक सूत्र ने बताया, “पहली सूची में सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम होंगे, जबकि दूसरी सूची में लगभग 100-120 सीटों की पहचान की जाएगी। ये वो सीटें हैं, जहां कांग्रेस की जीत की संभावनाएं काफी ज्यादा है।

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों को आंतरिक रूप से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। इसमें उच्च जीत वाली संभावित सीटें, दूसरे स्तर में वो सीटें जहां पार्टी को टक्कर मिलती है, और तीसरे स्तर पर वो सीटें हैं, जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, “अब तक हमने पहली श्रेणी में 100 से अधिक सीटें, दूसरी श्रेणी में लगभग 200 और तीसरी श्रेणी में लगभग 120 सीटें चिन्हित की हैं।”

80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस

इस प्रक्रिया में शामिल एआईसीसी सचिव ने बताया कि स्थानीय इकाइयों और उम्मीदवारों से प्रतिक्रिया प्राप्त की जा रही है। उन्होंने कहा, “हम निर्वाचन क्षेत्रों का आकलन कर रहे हैं और चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से बात कर रहे हैं। हममें से अधिकांश से अगले कुछ दिनों में प्रभारी को अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।” इस मामले में पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस, सपा के साथ गठबंधन में लगभग 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नेता का कहना है, “हम लगभग 100-120 सीटें चिह्नित करेंगे जहां हमें लगता है कि हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और अंततः लगभग 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम ऐसी सीटें भी नहीं चाहते जहां सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में न हो। हमारा ध्यान उन निर्वाचन क्षेत्रों पर है जहां जीत संभव है।”

अकेले चुनाव लड़ने को लेकर क्या है सोच?

कांग्रेस की लीडरशिप इस प्रक्रिया में राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को अत्यधिक प्रभाव देने को लेकर भी सतर्क है। दिल्ली में रहने वाले यूपी के एक नेता ने कहा, “संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश इकाई में कोई भी गठबंधन नहीं चाहता क्योंकि इससे सीटों की संख्या और स्थानीय नेताओं का प्रभाव दोनों कम हो जाते हैं। यह भावना 2022 के विधानसभा चुनावों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी थी, जब नेतृत्व को अकेले चुनाव लड़ने के लिए राजी किया गया था। हम सभी ने परिणाम देखा।”

403 सीटों पर 2200 संभावित उम्मीदवार तय

साल 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने राज्य सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन केवल दो सीटें जीतीं, जिससे उसका वोट शेयर ऐतिहासिक रूप से घटकर 2.33% के निचले स्तर पर आ गया था। अविनाश पांडे ने रविवार को कहा, “2027 के चुनावों की तैयारियां छह महीने पहले शुरू हो गई थीं। पहला कदम संगठन को मजबूत करना था, और वह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमने राज्य की 403 सीटों के लिए 2,200 संभावित उम्मीदवारों की पहचान कर ली है।”

सपा के साथ गठबंधन के बारे में अविनाश पांडे ने कहा कि उचित समय आने पर चर्चा शुरू होगी। उन्होंने कहा, “सीट बंटवारे की बातचीत का समय आने पर कांग्रेस सपा के साथ बातचीत करेगी।”

दूसरा विकल्प खुला रखना चाहती है कांग्रेस

अहम बात यह भी है कि एक ओर कांग्रेस, नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत पूरा हाई कमान सपा चीफ अखिलेश यादव के साथ गठबंधन जारी रखने के पक्ष मे हैं, जबकि पार्टी के एक दूसरा धड़ा ऐसा भी है, जो कि अकेले चुनाव में उतरने का विकल्प खुला रखना चाहता है। गांधी के करीबी माने जाने वाले एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा के साथ हमारा गठबंधन बहुत कारगर साबित हुआ। उस गठबंधन की बदौलत बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर 240 सीटों पर सिमट गई और बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गई। अब हमें उस व्यवस्था को क्यों बिगाड़ना चाहिए?”

साल 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने क्रमशः 63 और 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। गठबंधन ने मिलकर 43 सीटें जीतीं थी। सपा को 37 और कांग्रेस को छह सीटें मिली थीं। पार्टी की रणनीति से परिचित नेताओं ने बताया कि विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का ध्यान मुसलमानों, दलितों और ब्राह्मणों पर केंद्रित रहेगा।

ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी को भुनाने की कोशिश

एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “ब्राह्मणों तक पहुंचने का यह प्रयास आदित्यनाथ सरकार द्वारा ठाकुर समुदाय को कथित तौर पर तरजीह देने के कारण ब्राह्मण समुदाय में व्याप्त असंतोष से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पारंपरिक रूप से कांग्रेस के मतदाता थे, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति के कारण वे भाजपा की ओर रुख कर गए।”

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “दलितों का वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 2024 के लोकसभा चुनावों में दलितों के समर्थन से गठबंधन को काफी फायदा हुआ था। मुस्लिम भी कांग्रेस के लिए एक अहम वोट बैंक बने हुए हैं।” उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या लगभग 20% है जबकि ब्राह्मणों की संख्या 7-10% होने का अनुमान है। दलित राज्य की जनसंख्या का लगभग 20% हिस्सा हैं।

कब होगी सीट शेयरिंग पर बातचीत?

कांग्रेस को उम्मीद है कि वह अगस्त या सितंबर तक सपा के साथ सीट बंटवारे की बातचीत पूरी कर लेगी ताकि उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार शुरू करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। हालांकि, पार्टी नेताओं का मानना ​​है कि बातचीत आसान नहीं होगी। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी मुस्लिम वोटों में विभाजन की आशंकाओं के चलते लंबी बातचीत के बाद ही सपा ने राज्य की 80 सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस को आवंटित करने पर सहमति जताई थी। सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा आखिरी समय तक खिंचती रही, विधानसभा चुनावों से पहले दोनों पार्टियां इस स्थिति से बचना चाहती हैं।

क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को मिलेगी जिम्मेदारी?

एक खास बात यह भी है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की प्रदेश लीडरशिप में फेरबदल की संभावना भी है। लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह यह चर्चा ज़ोरों पर है कि चुनाव से पहले राज्य नेतृत्व में कुछ बदलाव हो सकते हैं। पार्टी नेतृत्व ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, जबकि राज्य के कार्यकर्ता और नेता स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगामी चुनाव प्रचार में वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका भी अनिश्चित बनी हुई है। राज्य इकाई के कई वरिष्ठ नेता वाड्रा के करीबी माने जाते हैं और नेतृत्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने साल 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया था, जिसमें पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। ऐसे में अभी यह स्पष्ट नहीं है, कि क्या एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, या फिर नहीं। सवाल यह भी है कि क्या हाईकमान किसी राज्य स्तर के ही नेता को यूपी चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? इन जवाबों के लिए अभी कुछ महीनों का इंतजार करना होगा, क्योंकि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे-वैसे स्थिति स्पष्ट होगी।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना रुख और तीखा कर दिया और सवाल उठाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से क्यों नहीं हटाया गया। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में 2024 और 2026 के NEET परीक्षा पेपर लीक मामलों से निपटने के तरीके की तुलना की और प्रधानमंत्री मोदी से देश द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने को कहा। पढ़िए पूरी खबर…