केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोल्स का नया टार्गेट बन गया है। इस बीच कांग्रेस बीजेपी को घेरने की अपनी कोशिश के चलते खुद घिर गई है। दरअसल सीतारमण ने ऑटो सेक्टर में छाई मंदी पर बयान देते हुए कहा था, ‘ऑटो मोबाइल और पार्ट्स इंडस्ट्री पर बीएस-6 टेक्नोलॉजी और लोगों का माइंडसेट है जो अब अपना वाहन खरीदने के बजाय ओला-उबर जैसी कैब सर्विस को तरजीह देते हैं।’ इस पर कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक मीम पोस्ट कर दिया, जिसके बाद लोगों ने वित्त मंत्री को छोड़ कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया।

इनरवियर्स की सेल पर बनाया मीमः बुधवार (11 सितंबर) को कांग्रेस ने वित्त मंत्री के बयान के जवाब में एक जोक (चुटकुला) पोस्ट किया जिसमें इनरवियर्स ब्रैंड जॉकी की टैगलाइन का जिक्र करते हुए तंज कसा गया। इसमें लिखा था कि इनरवियर्स की बिक्री में गिरावट का कारण जॉकी है, क्योंकि ‘जॉकी ऑर नथिंग’ (जॉकी या कुछ नहीं) और लोग ने चुना ‘नथिंग’। कांग्रेस की पोस्ट में इस जोक के साथ निर्मला सीतारमण की फोटो भी लगी थी।

Are you effing serious @RahulGandhi ?? You are using a woman’s image and tweeting such sleaze ?? Entire party is made up of trolls?

P.S: I am fine with criticising FM, but there is a way and there are boundaries…you are a political party….have some boundaries https://t.co/Aspqf7G98r

— Vishakha Joshi (@VishakhaJ18) September 11, 2019