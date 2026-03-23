केरल के चुनाव में इस बार कांग्रेस सबसे बड़े केंद्र के रूप में विधानसभा चुनाव के लिए सौ सीटों के लक्ष्य के साथ मैदान में है। लक्ष्य को साधने के लिए पार्टी ने जहां एक ओर अंदरूनी बवाल को संभाला है, वहीं अब जमीनी स्तर पर मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके लिए जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक, केरल में सौ सीटों का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जाएगा। राहुल गांधी 25 मार्च को केरल में एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं। इस बार केरल की सूची में राहुल गांधी की खूब चली है।

यहां तक कि पार्टी अंदरूनी खींचतान को नियंत्रित करने में भी सफल रही है, क्योंकि पार्टी के कई बड़े चेहरे इस बार चुनाव के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है कि टिकट बांटने के बाद कोई भी नेता बागी न हो, क्योंकि पार्टी का मानना था कि इसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को भी टिकट बंटवारे की प्रक्रिया के दौरान समझाने में कामयाब रही है।

पार्टी ने नौ महिलाओं को दिया टिकट

पार्टी ने अभी तक जो टिकट जारी किए हैं, उन टिकटों में कुल नौ महिलाओं को मौका दिया गया है। इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने राज्य की 16 सीटों में से केवल एक महिला उम्मीदवार को मौका दिया था। केरल (केरलम) के चुनाव में इस बार राजनीतिक दलों की निगाहें युवाओं की ओर हैं। ये युवा मतदाता ही इस बार राज्य में भविष्य की सरकार तय करेंगे। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, इस चुनाव में केरल में 2.70 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इन मतदाताओं में सबसे अधिक संख्या पहली बार मतदान करने वाले और 30 वर्ष से कम आयु वाले मतदाताओं की है।

आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस बार केरल में कुल 2.70 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 1.38 करोड़ महिला और 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता शामिल हैं। उम्र के आधार पर देखें तो 4.24 लाख पहली बार मतदान (18-19 वर्ष) करने वाले हैं और 20 से 29 वर्ष के 30 वर्ष से कम आयु वर्ग में कुल 54110 मतदाता हैं, जबकि अन्य श्रेणी के मतदाताओं की संख्या इससे कम है। केरल का चुनाव इस बार युवाओं का चुनाव माना जा रहा है।

केरल में सभी 140 सीटों पर एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। पिछले चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने 99 और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने 41 सीटें जीती थीं। भाजपा अभी तक यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई है। एलडीएफ के लिए यह चुनाव लगातार तीसरी बार सत्ता बनाए रखने की चुनौती है, जो पहले कभी नहीं हुआ। एलडीएफ ने 2021 में सत्ता में वापसी कर लंबे समय से चली आ रही सरकार बदलने की परंपरा को तोड़ा था। 2021 के चुनाव में कुल मतदान का प्रतिशत 75.60 दर्ज किया गया था। इस चुनाव में केरल का कोई भी जिला ऐसा नहीं था, जहां मतदान 70 प्रतिशत से कम रहा हो। कन्नूर और कोझिकोड दो ऐसे जिले थे, जहां मतदान 80 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर गया था।

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केरल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) तीसरी बार सत्ता में काबिज होने की तैयारी में है। प्रदेश की स्वास्थ्य, शिक्षा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाओं के दम पर गठबंधन, एक बार फिर चुनावी समर में है। हालांकि, टिकट की घोषणा के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) समेत अन्य सहयोगी दलों के नेताओं के पार्टी छोड़ने से तीसरी बार जीत की राह में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक