पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ का चूना लगाने के आरोपी फरार कारोबारी नीरव मोदी को लेकर कांग्रेस ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। शनिवार को ब्रिटिश मीडिया में नीरव मोदी को लंदन में घूमते दिखाए जाने के बाद फिर से मामला गर्मा गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नीरव को वापस नहीं ला पाने के लिए मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने कहा, ‘मोदी है तो सबकुछ मुमकिन है।’

सुरजेवाला ने तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा, ‘देश के 23 हजार करोड़ लूटकर ले जाऊं, बगैर रोक-टोक देश से भाग जाऊं, फिर प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाऊं, लंदन में 73 करोड़ की ऐशगाह में जिंदगी बिताऊं, बूझो मैं कौन हूं? अरे छोटा मोदी, और कौन! जब मोदी भए कोतवाल तो डर काहे का? मोदी है तो मुमकिन है!’

कांग्रेस नेता ने नीरव मोदी के वीडियो को ट्वीट करते हुए साथ में लिखा, ‘ट्रेलर देखिए! बैंकों से धोखाधड़ी कर विदेश में बसने की योजना के पोस्टर ब्वॉय के जीवन का एक दिन। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर- नरेंद्र मोदी, एडिटर- अरुण जेटली, स्क्रिप्ट राइटर- प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई, प्रोडक्शन कॉस्ट- 23 हजार करोड़! फाइनेंस- इंडियन बैंक्स! मोदी है तो मुमकिन है!’

Pl watch Trailor-

A day in the life of ‘Poster Boy’ for ‘Bank Fraudsters Settlement Scheme abroad’!

Director & Producer- Narender Modi!

Editor- Arun Jaitley!

Script Writer- ED & CBI!

Production Cost- ₹23,000Cr!

Financed by- Indian Banks!

मोदी है तो मुमकिन है!!! https://t.co/NdzDzq0JXM

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 9, 2019