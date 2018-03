पेरियार की मूर्ति तोड़ने की धमकी पर कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी नेताओं को ललकारा, बोलीं- तारीख बताओ, देखती हूं क्या कर पाते हो

त्रिपुरा में सोमवार की शाम मार्क्सवादी चिंतक लेनिन की मूर्ति गिराने के बाद अब बीजेपी समर्थकों ने पेरियार की मूर्ति गिराने की धमकी दी है। यह धमकी तमिलनाडु के भाजपा नेताओं की ओर से जारी हुई है। जिसके बाद सियासी गलियारे में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी नेताओं की धमकी पर तमिलनाडु की दूसरी पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। फिल्मों से राजनीति में आईं कांग्रेस की महिला प्रवक्ता खुशबू सुंदर ने पेरियार की मूर्ति तोड़ने की धमकी देने वाले बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लिया है। खुशबू ने कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो मूर्ति तोड़ने की तारीख का ऐलान करें, मैं वहां मौजूद रहूंगी और देखती हूं कोई स्टेच्यू को हाथ भी कैसे लगाता है। दरअसल त्रिपुरा के बेलोनिया शहर के सेंटर ऑफ कॉलेज स्कॉयर में खड़ी लेनिन की प्रतिमा को जेसीबी मशीन से गिरा दिया गया।

इस घटना के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाअध्यक्ष एसजी सूर्याह ने भी धमकी देते हुए एक विवादित ट्वीट किया। उन्होंने लिखा-सफलतापूर्वक लेनिन की मूर्ति गिराने के बाद हम पेरियार की मूर्ति गिराने का और अधिक इंतजार नहीं कर सकते। उनस पहले बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी एच राजा ने अपने वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट पर लिखा-कौन है लेनिन ? उनका भारत से क्या कनेक्शन है? त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति गिराई गई, आगे चलकर तमिलनाडु में ईवीआर रामास्वामी की मूर्ति गिरेगी।

इस तरह के बयानों के बाद कांग्रेस प्रवक्ता खुशबू ने भी ट्विटर के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। खुशबू सुंदर ने लिखा- देखते हैं बीजेपी में एच राजा को बर्खास्त करने की हिम्मत है या नहीं। मैं इस बात पर चुनौती देती हूं कि ये लोग पेरियार की मूर्ति तोड़ने की एक तारीख बताएं। मैं वहां रहूंगी। मैं देखती हूं कि उनमें कितनी हिम्मत है कि मुझसे निपट सके। तुम लोगों की परछांई भी पेरियार की मूर्ति को नहीं छू पाएगी।

Let's see if BJP has the guts to expel the dirty 'echchai"raja.. and I challenge this sort.. give a date to break the statue of #Periyar..I will be there.. let me see if you the guts to surpass me and many like me..even your shadow cannot touch the statue of #Periyar..

— khushbusundar (@khushsundar) March 6, 2018