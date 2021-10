लखीमपुर खीरी कांड: गाड़ी से लोगों को रौंदे जाने का विडियो वायरल; सरकार चुप, विपक्ष हुआ और हमलावर

लखीमपुर खीरी कांड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर विपक्ष, सरकार पर और हमलावर हो गया है। जबकि सरकार इस मामले पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं।

कांग्रेस के अधिकारिक पेज से इस वीडियो को ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि काफिले की गाड़ियां किसानों को रौंदती हुई निकल जा रही है। प्रदर्शनकारी किसानों के पीछे अचानक से गाड़ी आती है और उन्हें टक्कर मारती हुई निकल जाती है।

उधर संजय सिंह ने भी एक वीडियो ट्विटर पर शेयर कर कहा है कि किसानों की हत्यारी गाड़ियों की रफ्तार देखिये। आदित्यनाथ जी, आपके राज में किसानों की निर्मम हत्या करने वाले गिरफ्तार कब होंगे? पिछले 30 घंटे से आपने मुझे मेरे साथियों के साथ पुलिस हिरासत में रखा है। लेकिन हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। क्या यही आपके न्याय का सिद्धांत है?

